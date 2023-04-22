В Петербурге перенесли все спектакли с осудившим СВО Данилой Козловским

Малый драматический театр — Театр Европы в Санкт-Петербурге на месяц перенёс спектакли "Коварство и любовь" с Данилой Козловским.

"К сожалению, спектакли "Коварство и любовь", назначенные на 22 и 23 апреля, мы вынуждены перенести на 23 и 24 мая соответственно. Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся", — говорится в сообщении пресс-службы театра.