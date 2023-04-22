КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

22 апреля, 18:02

В Петербурге перенесли все спектакли с осудившим СВО Данилой Козловским

Театр в Петербурге перенёс спектакли "Коварство и любовь" с Козловским

<p>Данила Козловский играет в спектакле "Коварство и любовь". Обложка © <a href="https://www.mdt-dodin.ru/news/?url=/news/489.json" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Малый драматический театр</a></p>

Данила Козловский играет в спектакле "Коварство и любовь". Обложка © Малый драматический театр

Малый драматический театр — Театр Европы в Санкт-Петербурге на месяц перенёс спектакли "Коварство и любовь" с Данилой Козловским.

"К сожалению, спектакли "Коварство и любовь", назначенные на 22 и 23 апреля, мы вынуждены перенести на 23 и 24 мая соответственно. Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся", говорится в сообщении пресс-службы театра.

Ранее Малый драматический театр перенёс спектакль "Гамлет" с Козловским. Он также состоится на месяц позже.

"Я никуда не сваливал": Козловский обратился к зрителям, чтобы развеять слухи

"Я никуда не сваливал": Козловский обратился к зрителям, чтобы развеять слухи

Напомним, Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, который призвал проверить артиста на дискредитацию ВС РФ из-за поста в соцсетях, в которых он осудил решение украинских проблем "военными операциями". Сам актёр также отвергал обвинения в наличии у него двойного гражданства и отъезде из России.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Данила Козловский
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Культура
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров