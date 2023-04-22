В Петербурге перенесли все спектакли с осудившим СВО Данилой Козловским
Театр в Петербурге перенёс спектакли "Коварство и любовь" с Козловским
Данила Козловский играет в спектакле "Коварство и любовь". Обложка © Малый драматический театр
Малый драматический театр — Театр Европы в Санкт-Петербурге на месяц перенёс спектакли "Коварство и любовь" с Данилой Козловским.
"К сожалению, спектакли "Коварство и любовь", назначенные на 22 и 23 апреля, мы вынуждены перенести на 23 и 24 мая соответственно. Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся", — говорится в сообщении пресс-службы театра.
Ранее Малый драматический театр перенёс спектакль "Гамлет" с Козловским. Он также состоится на месяц позже.
Напомним, Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, который призвал проверить артиста на дискредитацию ВС РФ из-за поста в соцсетях, в которых он осудил решение украинских проблем "военными операциями". Сам актёр также отвергал обвинения в наличии у него двойного гражданства и отъезде из России.