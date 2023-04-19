Козловский "ввёл зеркальные санкции" против общественника, призывавшего к проверке артиста

Российский актёр Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, который призывал проверить артиста по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. В беседе с Лайфом общественник заявил, что даже рад встретиться с кинорежиссёром в суде.

"Он наговорил в своих соцсетях и в интервью иноагенту [Ирине Шихман*] на целый материал проверки. Для начала как минимум его должны привлечь к административной ответственности, а дальше на усмотрение контролирующих органов", — отметил общественник.

По словам Бородина, если будет тщательная проверка, то здесь возникнет вопрос о возбуждении уголовного дела.