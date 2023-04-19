Козловский "ввёл зеркальные санкции" против общественника, призывавшего к проверке артиста
Козловский подал иск к активисту, просившему силовиков проверить самого артиста
Российский актёр Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, который призывал проверить артиста по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. В беседе с Лайфом общественник заявил, что даже рад встретиться с кинорежиссёром в суде.
"Он наговорил в своих соцсетях и в интервью иноагенту [Ирине Шихман*] на целый материал проверки. Для начала как минимум его должны привлечь к административной ответственности, а дальше на усмотрение контролирующих органов", — отметил общественник.
По словам Бородина, если будет тщательная проверка, то здесь возникнет вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф сообщал, что Козловского всё-таки проверят из-за антивоенного поста. Напомним, что страсти вокруг артиста разгорелись ещё в начале апреля, когда общественник Виталий Бородин призвал проверить звезду фильмов "Экипаж" и "Викинг" по статье о дискредитации армии. Также сообщалось, что депутаты Госдумы просят Минкульт отменить спектакли с актёром. Козловскому вменяют, что после начала СВО он опубликовал антироссийский пост и уехал в США. При этом брат Козловского утверждает, что Данила всё это время не покидал страну. А позже наконец высказался и сам актёр. Козловский заверил, что не имеет второго гражданства, и опроверг слухи о том, что сбежал из РФ.
* Признана иностранным агентом.
ТАСС / Артём Геодакян