КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 11:29

Козловский "ввёл зеркальные санкции" против общественника, призывавшего к проверке артиста

Козловский подал иск к активисту, просившему силовиков проверить самого артиста

Российский актёр Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, который призывал проверить артиста по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. В беседе с Лайфом общественник заявил, что даже рад встретиться с кинорежиссёром в суде.

"Он наговорил в своих соцсетях и в интервью иноагенту [Ирине Шихман*] на целый материал проверки. Для начала как минимум его должны привлечь к административной ответственности, а дальше на усмотрение контролирующих органов", — отметил общественник.

По словам Бородина, если будет тщательная проверка, то здесь возникнет вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее Лайф сообщал, что Козловского всё-таки проверят из-за антивоенного поста. Напомним, что страсти вокруг артиста разгорелись ещё в начале апреля, когда общественник Виталий Бородин призвал проверить звезду фильмов "Экипаж" и "Викинг" по статье о дискредитации армии. Также сообщалось, что депутаты Госдумы просят Минкульт отменить спектакли с актёром. Козловскому вменяют, что после начала СВО он опубликовал антироссийский пост и уехал в США. При этом брат Козловского утверждает, что Данила всё это время не покидал страну. А позже наконец высказался и сам актёр. Козловский заверил, что не имеет второго гражданства, и опроверг слухи о том, что сбежал из РФ.

* Признана иностранным агентом.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Никита Осипов
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