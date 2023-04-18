Милонов предложил Козловскому и Jah Khalib выйти на Красную площадь и "поцеловать себя в задницу"
Милонов предложил Козловскому и Jah Khalib "поцеловать себя в задницу"
ТАСС / Обложка © Антон Новодережкин, © ТАСС / Сергей Савостьянов, © ТАСС / Zuma / Regina Wagner
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рэперу Jah Khalib и актёру Данилу Козловскому выйти на Красную площадь и "поцеловать себя в задницу". Об этом он сообщил в комментарии Лайфу.
Милонов жёстко высказался о рэпере Jah Khalib и актёре Даниле Козловском. Видео © LIFE
"Я предлагаю им… выйти на Красную площадь и поцеловать себя в задницу, потому что эти негодяи нам здесь не нужны", — сказал парламентарий.
По его словам, артисты, поддерживающие Украину, не должны выступать в России. При этом Милонов предложил Jah Khalib, если он хочет гастролировать по РФ, выступить в Донбассе и спеть перед военными "Калинку-малинку" или "Катюшу". Кроме того, он заявил, что Козловский является талантливым артистом, но "всегда читаются трусость и нечестность в глазах".
"Козловский слишком много играл, это проблема. Не надо было его брать в такое количество фильмов… Перекачали его самомнение", — поведал депутат.
Милонов предложил Козловскому также приехать в Донбасс и выступить перед военными и простыми людьми. Как уточнил парламентарий, если актёр заявит публично, что поддерживает РФ и Российскую армию, тогда ему будет разрешено сниматься в отечественных картинах.
"Очищение через Донбасс", — подчеркнул Милонов.
Ранее Лайф сообщал, что российского актёра Данилу Козловского всё-таки проверят из-за антивоенного поста. Напомним, что страсти вокруг артиста разгорелись ещё в начале апреля, когда общественник Виталий Бородин призвал проверить звезду фильмов "Экипаж" и "Викинг" по статье о дискредитации армии. Также сообщалось, что депутаты Госдумы просят Минкульт отменить спектакли с актёром. Козловскому вменяют, что после начала СВО он опубликовал антироссийский пост и уехал в США. При этом брат Козловского утверждает, что Данила всё это время не покидал страну. А позже наконец высказался и сам актёр. Козловский заверил, что не имеет второго гражданства, и опроверг слухи о том, что сбежал из РФ.
А музыкант Аким Апачев попросил Минкультуры России отменить концерт Jah Khalib в Москве. Причина — поддержка казахстанским рэпером украинской армии.