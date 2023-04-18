КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

18 апреля, 12:59

Милонов предложил Козловскому и Jah Khalib выйти на Красную площадь и "поцеловать себя в задницу"

Милонов предложил Козловскому и Jah Khalib "поцеловать себя в задницу"

<p>ТАСС / Обложка © Антон Новодережкин, © ТАСС / Сергей Савостьянов, © ТАСС / Zuma / Regina Wagner</p>

ТАСС / Обложка © Антон Новодережкин, © ТАСС / Сергей Савостьянов, © ТАСС / Zuma / Regina Wagner

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рэперу Jah Khalib и актёру Данилу Козловскому выйти на Красную площадь и "поцеловать себя в задницу". Об этом он сообщил в комментарии Лайфу.

Милонов жёстко высказался о рэпере Jah Khalib и актёре Даниле Козловском. Видео © LIFE

"Я предлагаю им… выйти на Красную площадь и поцеловать себя в задницу, потому что эти негодяи нам здесь не нужны", — сказал парламентарий.

По его словам, артисты, поддерживающие Украину, не должны выступать в России. При этом Милонов предложил Jah Khalib, если он хочет гастролировать по РФ, выступить в Донбассе и спеть перед военными "Калинку-малинку" или "Катюшу". Кроме того, он заявил, что Козловский является талантливым артистом, но "всегда читаются трусость и нечестность в глазах".

Не поддерживающих СВО артистов предложили на полгода отправлять к линии фронта

Не поддерживающих СВО артистов предложили на полгода отправлять к линии фронта

"Козловский слишком много играл, это проблема. Не надо было его брать в такое количество фильмов… Перекачали его самомнение", — поведал депутат.

Милонов предложил Козловскому также приехать в Донбасс и выступить перед военными и простыми людьми. Как уточнил парламентарий, если актёр заявит публично, что поддерживает РФ и Российскую армию, тогда ему будет разрешено сниматься в отечественных картинах.

"Очищение через Донбасс", — подчеркнул Милонов.

Ранее Лайф сообщал, что российского актёра Данилу Козловского всё-таки проверят из-за антивоенного поста. Напомним, что страсти вокруг артиста разгорелись ещё в начале апреля, когда общественник Виталий Бородин призвал проверить звезду фильмов "Экипаж" и "Викинг" по статье о дискредитации армии. Также сообщалось, что депутаты Госдумы просят Минкульт отменить спектакли с актёром. Козловскому вменяют, что после начала СВО он опубликовал антироссийский пост и уехал в США. При этом брат Козловского утверждает, что Данила всё это время не покидал страну. А позже наконец высказался и сам актёр. Козловский заверил, что не имеет второго гражданства, и опроверг слухи о том, что сбежал из РФ.

Концерт Варум в "Крокусе" потребовали отменить из-за критики СВО

Концерт Варум в "Крокусе" потребовали отменить из-за критики СВО

А музыкант Аким Апачев попросил Минкультуры России отменить концерт Jah Khalib в Москве. Причина — поддержка казахстанским рэпером украинской армии.

Иван Косицын
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Данила Козловский
  • Знаменитости
  • Политика
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров