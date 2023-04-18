Милонов предложил Козловскому и Jah Khalib выйти на Красную площадь и "поцеловать себя в задницу"

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рэперу Jah Khalib и актёру Данилу Козловскому выйти на Красную площадь и "поцеловать себя в задницу". Об этом он сообщил в комментарии Лайфу.

Милонов жёстко высказался о рэпере Jah Khalib и актёре Даниле Козловском. Видео © LIFE

"Я предлагаю им… выйти на Красную площадь и поцеловать себя в задницу, потому что эти негодяи нам здесь не нужны", — сказал парламентарий.

По его словам, артисты, поддерживающие Украину, не должны выступать в России. При этом Милонов предложил Jah Khalib, если он хочет гастролировать по РФ, выступить в Донбассе и спеть перед военными "Калинку-малинку" или "Катюшу". Кроме того, он заявил, что Козловский является талантливым артистом, но "всегда читаются трусость и нечестность в глазах".

"Козловский слишком много играл, это проблема. Не надо было его брать в такое количество фильмов… Перекачали его самомнение", — поведал депутат.

Милонов предложил Козловскому также приехать в Донбасс и выступить перед военными и простыми людьми. Как уточнил парламентарий, если актёр заявит публично, что поддерживает РФ и Российскую армию, тогда ему будет разрешено сниматься в отечественных картинах.

"Очищение через Донбасс", — подчеркнул Милонов.