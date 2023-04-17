Концерт Варум в "Крокусе" потребовали отменить из-за критики СВО

Общественное движение "Внуки" обратилось к губернатору Московской области Андрею Воробьёву с призывом отменить концерт певицы Анжелики Варум (Мария Варум), запланированный на 29 апреля в Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщает "Абзац" со ссылкой на текст обращения.