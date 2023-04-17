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17 апреля, 13:31

Концерт Варум в "Крокусе" потребовали отменить из-за критики СВО

Движение "Внуки" призвало отменить концерт Анжелики Варум в "Крокусе"

<p>Анжелика Варум (Мария Варум). Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Анжелика Варум (Мария Варум). Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Общественное движение "Внуки" обратилось к губернатору Московской области Андрею Воробьёву с призывом отменить концерт певицы Анжелики Варум (Мария Варум), запланированный на 29 апреля в Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщает "Абзац" со ссылкой на текст обращения.

Активисты хотят добиться этого из-за высказываний исполнительницы против спецоперации на Украине. Они призывают проверить артистку.

"Движение "Внуки" считает недопустимым и аморальным позволять Варум М.Ю. и подобным артистам осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ", — сказано в обращении.

Агутин раскрыл неожиданные подробности семейной жизни с Варум

Агутин раскрыл неожиданные подробности семейной жизни с Варум

Ранее Лайф сообщал о том, что артисты Леонид Агутин и Анжелика Варум запретили снимать себя во время выступлений. Это произошло после скандала с украинским лозунгом с участием Валерия Меладзе на концерте в Дубае.

Андрей Бражников
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