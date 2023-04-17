Концерт Варум в "Крокусе" потребовали отменить из-за критики СВО
Движение "Внуки" призвало отменить концерт Анжелики Варум в "Крокусе"
Анжелика Варум (Мария Варум). Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Общественное движение "Внуки" обратилось к губернатору Московской области Андрею Воробьёву с призывом отменить концерт певицы Анжелики Варум (Мария Варум), запланированный на 29 апреля в Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщает "Абзац" со ссылкой на текст обращения.
Активисты хотят добиться этого из-за высказываний исполнительницы против спецоперации на Украине. Они призывают проверить артистку.
"Движение "Внуки" считает недопустимым и аморальным позволять Варум М.Ю. и подобным артистам осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ", — сказано в обращении.
Ранее Лайф сообщал о том, что артисты Леонид Агутин и Анжелика Варум запретили снимать себя во время выступлений. Это произошло после скандала с украинским лозунгом с участием Валерия Меладзе на концерте в Дубае.