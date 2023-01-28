Агутин и Варум запретили снимать себя во время концертов после скандала с Меладзе

После скандала с украинским лозунгом с участием Валерия Меладзе на концерте в Дубае звёзды поп-сцены Леонид Агутин и Анжелика Варум запретили снимать себя во время выступлений. Копию райдера артистов публикует телеграм-канал Mash.

Страница из концертного райдера Леонида Агутина и Анжелики Варум. Фото © t.me / Mash

"Съёмки во время выступления Леонида Агутина и Анжелики Варум запрещены, только по согласованию с менеджером артистов!" — говорится в райдере.

Журналисты напоминают, что сейчас певцы проживают в американском городе Майами (штат Флорида), но всегда готовы выступить в России. После начала СВО Леонид Агутин заявил, что он "вне политики", а Варум осудила, написав в соцсетях "все мы летим в ад".

Теперь же супруги пополнили свои райдеры новыми требованиями, что сделало стоимость корпоратива с их участием дороже в разы. Так, за сумму от пяти миллионов рублей артисты согласны приехать выступать в Москву. Среди обязательных условий — в гримёрке должен стоять 12-летний Macallan и суп минестроне.







Выступление Агутина в Дубае также подорожало с 3,5 до 4 миллионов. В райдер входит перелёт бизнес-классом, встреча на автомобилях Mercedes-Benz S 600 и номер в пятизвёздочном отеле с тёмными шторами.