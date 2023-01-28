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28 января, 10:42

Гастрит, язва, рак: Чем опасен Хеликобактер пилори и как от него вовремя избавиться

Врач Тюляева объяснила, почему необходимо избавиться от бактерии Хеликобактер пилори

Внутри человеческого организма живёт множество бактерий, за которыми необходимо следить, а от некоторых и вовсе избавляться. Как рассказала Лайфу врач-гастроэнтеролог Клиники МЕДСИ в Котельниках Елена Тюляева, речь идёт о хеликобактер пилори.

"Helicobacter pylori — это патогенная бактерия, которая поселяется на слизистой оболочке желудка. Через какое-то время это приводит к повреждению слизистой, вызывая обострение гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. В некоторых случаях эта бактерия увеличивает риски развития онкологии," — пояснила гастроэнтеролог.

В случае если в организме будет выявлен Н.pylori, можно подумать о возможности проведения эрадикационной терапии — курсового приёма нескольких лекарственных препаратов для устранения инфекции. По словам медика, такой способ является основой лечения многих заболеваний ЖКТ, значительно уменьшает количество обострений и улучшает качество жизни пациентов.

"Эрадикация инфекции H. pylori признана основным методом профилактики рака желудка, эффективность которого доказана в ряде популяционных исследований и в метаанализах", — добавила Тюляева.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал, как "сдутый" иммунитет может быть связан с развитием гастрита. В ряде случаев причиной возникновения кишечного недуга может быть бактерия хеликобактер. Причём заразиться ею можно от другого человека: через руки, слюну и посуду.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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