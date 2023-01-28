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28 января, 10:14

Стрельбу в Иерусалиме устроил 13-летний подросток

СМИ: Стрельбу в Иерусалиме устроил 13-летний подросток, он ранен

Человеком, устроившим сегодня утром стрельбу в Восточном Иерусалиме, оказался 13-летний подросток. Как сообщает телерадиокомпания Kan, он был ранен при задержании и сейчас его госпитализировали.

По данным агенства, преступником оказался 13-летний житель Восточного Иерусалима Мухаммед А. Он серьёзно ранил двух человек, однако сам получил пулю при задержании. Он находится в сознании в больнице.

Напомним, сегодня в Восточном Иерусалиме неизвестный открыл стрельбу. Полиция Израиля квалифицировала инцидент как теракт. Всё произошло в районе Город Давида — это популярное у туристов место, центр археологических раскопок недалеко от Старого города. Вооружённый мужчина открыл стрельбу, в результате чего ранения получили не менее двух человек.

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Twitter / Abubake38208123

Оксана Попова

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