Стрельбу в Иерусалиме устроил 13-летний подросток
СМИ: Стрельбу в Иерусалиме устроил 13-летний подросток, он ранен
Человеком, устроившим сегодня утром стрельбу в Восточном Иерусалиме, оказался 13-летний подросток. Как сообщает телерадиокомпания Kan, он был ранен при задержании и сейчас его госпитализировали.
По данным агенства, преступником оказался 13-летний житель Восточного Иерусалима Мухаммед А. Он серьёзно ранил двух человек, однако сам получил пулю при задержании. Он находится в сознании в больнице.
Напомним, сегодня в Восточном Иерусалиме неизвестный открыл стрельбу. Полиция Израиля квалифицировала инцидент как теракт. Всё произошло в районе Город Давида — это популярное у туристов место, центр археологических раскопок недалеко от Старого города. Вооружённый мужчина открыл стрельбу, в результате чего ранения получили не менее двух человек.
Twitter / Abubake38208123