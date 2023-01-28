Стрельбу в Иерусалиме устроил 13-летний подросток

Человеком, устроившим сегодня утром стрельбу в Восточном Иерусалиме, оказался 13-летний подросток. Как сообщает телерадиокомпания Kan, он был ранен при задержании и сейчас его госпитализировали.

По данным агенства, преступником оказался 13-летний житель Восточного Иерусалима Мухаммед А. Он серьёзно ранил двух человек, однако сам получил пулю при задержании. Он находится в сознании в больнице.