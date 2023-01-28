"Московский Ромео" обиделся на любимую за отказ в сексе и едва не спалил многоэтажку
Пьяный москвич нагрянул для утех к возлюбленной, но получил отказ и поджёг ей дверь
Перевозбуждённый москвич подшофе нагрянул к возлюбленной в пять утра, чтобы придаться плотским утехам. Как узнал Лайф, получив отказ, оскорблённый мужчина едва не спалил многоэтажку.
Пьяный москвич нагрянул для утех к возлюбленной, но, получив отказ, поджёг ей дверь. Видео © LIFE
Действие "Санта-Барбары" развернулось на Новогиреевской улице в столице. Приняв спиртное, "Ромео" решил "осчастливить" свою возлюбленную под утро. Он рассчитывал на тёплый приём и бурную ночь, но дама сердца ответила отказом и легла спать.
Этого оскорблённый и неудовлетворённый москвич простить не смог. Он решил любыми путями добиться своего и поджёг девушке дверь. К счастью, соседи почувствовали запах дыма и вовремя вызвали пожарных. На место приехала и полиция. Поджигатель же даже не думал скрываться. Он шатался рядом, но полиция даже и подумать не могла, что этот "милый" паренёк в куртке с пандами и есть злодей. Когда пазл сложился, любвеобильного пиромана скрутили и задержали. Теперь с ним разбираются в участке.
Ранее в Санкт-Петербурге обиженный мужчина решил отомстить бывшей жене через кота: он выкинул бедное животное в окно и оно пролетело 12 этажей. Женщина приехала к экс-супругу, чтобы забрать свои оставшиеся вещи. Когда она поднялась на 12-й этаж, то услышала от мужа, что он скинул её домашнее животное в окно и "чтоб она искала его там".
t.me / LIFE