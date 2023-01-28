В Берлине неизвестные подожгли машину Посольства Италии
В Берлине был сожжён автомобиль сотрудника диппредставительства Италии, преступников ищут. Об этом сообщила газета La Repubblica со ссылкой на итальянский МИД.
"Вчера в Берлине был подожжён автомобиль дипломата, работающего в Посольстве Италии", — цитирует издание дипведомство.
Злоумышленники также разбили окно здания Генерального консульства Италии в Барселоне. Никто не пострадал. Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни уже связался с посольством в Берлине и консульством в Барселоне, чтобы выразить солидарность и надежду на скорейшую поимку преступников, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что в Берлине автомобиль на огромной скорости врезался в Бранденбургские ворота, водитель погиб на месте. Главному символу немецкой столицы потребуется небольшой ремонт.
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