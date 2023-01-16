В Берлине автомобиль протаранил Бранденбургские ворота, водитель погиб

В Берлине автомобиль на огромной скорости врезался в Бранденбургские ворота, водитель погиб на месте. Об этом сообщила немецкая полиция.

В Берлине машина влетела в Бранденбургские ворота. Видео © Twitter / julius geiler

"Другие лица, по предварительным данным, не пострадали", — отметили в правоохранительных органах.

Авария произошла в воскресенье в районе полуночи. Очевидцы рассказали, что машина двигалась по дороге на бешеной скорости, после чего влетела в одну из колонн Бранденбургских ворот. Судя по кадрам, вся передняя часть автомобиля буквально смялась в гармошку. Повреждения получила и сама колонна. Специалистам предстоит выяснить, потребуется ли ремонт главному символу Берлина. Полиция уточняет обстоятельства трагедии.