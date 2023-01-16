"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 января, 07:47

В Берлине автомобиль протаранил Бранденбургские ворота, водитель погиб

<p>В Берлине автомобиль врезался в Бранденбургские ворота. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Deutschland_BRD/status/1614882174133755905/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Deutschland Germany</a></p>

В Берлине автомобиль врезался в Бранденбургские ворота. Фото © Twitter / Deutschland Germany

В Берлине автомобиль на огромной скорости врезался в Бранденбургские ворота, водитель погиб на месте. Об этом сообщила немецкая полиция.

В Берлине машина влетела в Бранденбургские ворота. Видео © Twitter / julius geiler

"Другие лица, по предварительным данным, не пострадали", отметили в правоохранительных органах.

Авария произошла в воскресенье в районе полуночи. Очевидцы рассказали, что машина двигалась по дороге на бешеной скорости, после чего влетела в одну из колонн Бранденбургских ворот. Судя по кадрам, вся передняя часть автомобиля буквально смялась в гармошку. Повреждения получила и сама колонна. Специалистам предстоит выяснить, потребуется ли ремонт главному символу Берлина. Полиция уточняет обстоятельства трагедии.

Около 40 человек погибли и 100 пострадали в результате ДТП с двумя автобусами в Сенегале

Около 40 человек погибли и 100 пострадали в результате ДТП с двумя автобусами в Сенегале

Ранее сообщалось, что в Минеральных Водах Ставропольского края водитель "Рено-Логан" умер за рулём, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2109.

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров