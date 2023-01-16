Певец Shaman дал концерты в Донбассе, где записал голоса военных для новой песни "Мы"

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) дал бесплатные концерты в Мариуполе и Луганске. Как он рассказал в беседе с ТАСС, в туре им была написана песня "Мы", в студийной записи которой будут звучать голоса военных.

На концертах присутствовали российские бойцы, принимающие участие в спецоперации, медсёстры, представители всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" и местные жители. Дронов рассказал, что в ходе выступления им были записаны их голоса, которые войдут в его новую песню под названием "Мы".

"То, что я увидел в Мариуполе и Луганске, вдохновило меня на написание новой песни. Композиция родилась прямо в поездке по Новороссии, и в ней поётся о времени, в котором мы живём, и обо всех нас. Она так и будет называться — "Мы", — сказал исполнитель.