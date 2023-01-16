Певец Shaman дал концерты в Донбассе, где записал голоса военных для новой песни "Мы"
Певец Shaman дал концерты в Донбассе. Обложка © t.me / SHAMAN
Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) дал бесплатные концерты в Мариуполе и Луганске. Как он рассказал в беседе с ТАСС, в туре им была написана песня "Мы", в студийной записи которой будут звучать голоса военных.
На концертах присутствовали российские бойцы, принимающие участие в спецоперации, медсёстры, представители всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" и местные жители. Дронов рассказал, что в ходе выступления им были записаны их голоса, которые войдут в его новую песню под названием "Мы".
"То, что я увидел в Мариуполе и Луганске, вдохновило меня на написание новой песни. Композиция родилась прямо в поездке по Новороссии, и в ней поётся о времени, в котором мы живём, и обо всех нас. Она так и будет называться — "Мы", — сказал исполнитель.
О намерении дать концерты в Донбассе Shaman сообщал в ноябре прошлого года. По словам певца, подготовка выступления требует некоторого времени, ведь нужно сделать "всё по-взрослому". Shaman также заметил, что не боится выступать в Донбассе и вообще старается не давать своим страхам влиять на поступки.