Певец Shaman выпустил гимн России в собственной аранжировке
Shaman в честь Дня Конституции выпустил клип на гимн России в своей аранжировке
Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил видео с исполнением Государственного гимна РФ в оригинальной аранжировке. Ролик опубликован на ютуб-канале исполнителя.
Певец Shaman ко Дню Конституции выпустил видео с исполнением Государственного гимна России в оригинальной аранжировке
Певец рассказал, что в видео вошли кадры с его выступления в Казани, которое состоялось 20 ноября. По его словам, на сольном концерте главную песню страны вместе с ним исполнили около четырёх тысяч зрителей.
Впервые Shaman исполнил гимн 22 августа 2022 года в Ялте на Дне Государственного флага. Как пишет газета "Известия", теперь певец завершает каждый сольный концерт главной песней страны.
Напомним, сегодня отмечается День Конституции Российской Федерации. В этот день в 1993 году всенародным голосованием был принят главный документ страны. Лайф собрал интересные факты об основном законе.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев