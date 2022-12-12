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12 декабря, 09:31

Певец Shaman выпустил гимн России в собственной аранжировке

Shaman в честь Дня Конституции выпустил клип на гимн России в своей аранжировке

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил видео с исполнением Государственного гимна РФ в оригинальной аранжировке. Ролик опубликован на ютуб-канале исполнителя.

Певец Shaman ко Дню Конституции выпустил видео с исполнением Государственного гимна России в оригинальной аранжировке

Певец рассказал, что в видео вошли кадры с его выступления в Казани, которое состоялось 20 ноября. По его словам, на сольном концерте главную песню страны вместе с ним исполнили около четырёх тысяч зрителей.

Впервые Shaman исполнил гимн 22 августа 2022 года в Ялте на Дне Государственного флага. Как пишет газета "Известия", теперь певец завершает каждый сольный концерт главной песней страны.

Певец SHAMAN сообщил, что планирует выступить в Донбассе

Певец SHAMAN сообщил, что планирует выступить в Донбассе

Напомним, сегодня отмечается День Конституции Российской Федерации. В этот день в 1993 году всенародным голосованием был принят главный документ страны. Лайф собрал интересные факты об основном законе.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Оксана Попова

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