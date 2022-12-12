Певец Shaman выпустил гимн России в собственной аранжировке

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил видео с исполнением Государственного гимна РФ в оригинальной аранжировке. Ролик опубликован на ютуб-канале исполнителя.

Певец Shaman ко Дню Конституции выпустил видео с исполнением Государственного гимна России в оригинальной аранжировке

Певец рассказал, что в видео вошли кадры с его выступления в Казани, которое состоялось 20 ноября. По его словам, на сольном концерте главную песню страны вместе с ним исполнили около четырёх тысяч зрителей.

Впервые Shaman исполнил гимн 22 августа 2022 года в Ялте на Дне Государственного флага. Как пишет газета "Известия", теперь певец завершает каждый сольный концерт главной песней страны.