Певец SHAMAN сообщил, что планирует выступить в Донбассе

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил о намерении дать концерты в Донбассе, как только подготовит выступление, ведь его ждут жители регионов. Об этом он заявил в интервью "Известиям".

"Как только всё будет готово, я с удовольствием сообщу вам все детали и подробности. Я знаю, что меня в Донбассе очень ждут. И в сердцах живущих там людей мои песни находят особый отклик. Это серьёзная мотивация и большая ответственность, я должен оправдать их ожидания, сделать какое-то особое выступление", — заявил артист.

По словам певца, подготовка выступления требует некоторого времени, ведь нужно сделать "всё по-взрослому". SHAMAN также заметил, что не боится давать концерты в Донбассе и старается не давать своим страхам влиять на поступки.