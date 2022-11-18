Белоусов назвал Россию "островком стабильности" в неопределённом мире
Вице-премьер Белоусов назвал Россию островком стабильности
Россия является островком стабильности на фоне высокой неопределённости в мире даже в условиях санкций, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе общения с журналистами на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Он возглавляет делегацию страны на мероприятии.
По его оценке, в настоящее время имеется очень большая угроза для стабильности экономики, прежде всего в странах ЕС. Речь идёт в основном о Южной Европе и Германии. Он отметил, что накладывается и высокая инфляция с необходимостью ужесточения монетарной и фискальной политики, и плюс проблема долгов никуда не делась. В России же всё гораздо более устойчиво, заметил вице-премьер.
"У нас в этом отношении всё гораздо более устойчиво. В этом смысле Россия, как это ни покажется странным в условиях санкций, сейчас является островком стабильности. Здесь события прогнозировать легче, развитие событий, чем в мире", — объяснил Белоусов.
Как сообщал Лайф, антироссийские санкции со стороны Запада негативно влияют на мировую экономику. К примеру, в Британии из-за энергокризиса могут закрыться все ночные клубы. Из-за роста стоимости жилья оттуда даже вернулись на родину украинские беженцы. В октябре жители Европы получили рекордные платёжки за газ. А России же санкции помогли "осознать своё величие", об этом заявил президент Владимир Путин. Он также пошутил о том, что санкционное давление на РФ вредит только самой Европе.
ТАСС / Сергей Карпухин