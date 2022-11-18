Белоусов назвал Россию "островком стабильности" в неопределённом мире

Россия является островком стабильности на фоне высокой неопределённости в мире даже в условиях санкций, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе общения с журналистами на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Он возглавляет делегацию страны на мероприятии.

По его оценке, в настоящее время имеется очень большая угроза для стабильности экономики, прежде всего в странах ЕС. Речь идёт в основном о Южной Европе и Германии. Он отметил, что накладывается и высокая инфляция с необходимостью ужесточения монетарной и фискальной политики, и плюс проблема долгов никуда не делась. В России же всё гораздо более устойчиво, заметил вице-премьер.