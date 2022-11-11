Украинские беженцы вернулись на родину из Британии, не выдержав роста цен

Из-за резкого повышения стоимости жизни в Великобритании беженцы из Киева Джо Плейс и его жена Ирина решили вернуться на Украину.

В феврале из-за начала военных действий супруги прибыли в родной город Джо — Шеффилд. Но в сентябре они поехали на Западную Украину к родственникам и решили остаться там, пишет Mirror. По данным издания, Ирина уговаривала мужа остаться в Британии, но в итоге они оба пришли к выводу, что из-за кризиса там невозможно нормально жить. Супруги столкнулись с высокими тратами и постоянным ростом цен.

Они также не могли найти нормальные варианты аренды, хоть и искали компромисс. Супруги поделились, что аренда жилья в Британии им обходилась в три раза дороже, чем на Украине — полторы тысячи фунтов стерлингов (около 100 тысяч рублей) в месяц.

По словам Ирины, она приехала в Британию по семейной визе. Беженка не получила поддержку по программе "Дома для Украины". Супруги признались, что собираются иногда приезжать в Великобританию, чтобы увидеться с друзьями, но нечасто.