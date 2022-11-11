Лыжник-олимпиец Каменев попался пьяным за рулём в Москве
Российский лыжник Антон Каменев. Фото © Getty Images / Alexander Hassenstein / Bongarts
Российского лыжника Антона Каменева, члена олимпийской сборной РФ по лыжному двоеборью на Олимпиаде в Турине, поймали пьяным за рулём в Москве. По данным источника Лайфа, Land Rover 36-летнего спортсмена остановили в деревне Пучково. Каменев был без прав и в состоянии алкогольного опьянения.
Теперь лыжнику грозит до двух лет лишения свободы. При этом ранее Каменева уже привлекали за отказ от прохождения медосвидетельствования.
Антон Каменев — российский спортсмен, член олимпийской сборной России по лыжному двоеборью на Олимпиаде в Турине (там он стал девятым в эстафете). Мастер спорта России. Накануне ОИ в Ванкувере был дисквалифицирован из-за допинга.
А ранее в Крыму погиб экс-депутат Верховной рады и глава бывшей украинской партии "Русь единая" Алексей Ременюк. 66-летний политик ехал со дня рождения товарища на Land Rover, когда его остановили сотрудники полиции. Медосвидетельствание показало, что водитель пьян. Когда бывшего парламентария попытались задержать, он вырвался и прыгнул за руль. Уходя от погони, Ременюк выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком. Вместе с ним погиб пассажир.