Лыжник-олимпиец Каменев попался пьяным за рулём в Москве

Российского лыжника Антона Каменева, члена олимпийской сборной РФ по лыжному двоеборью на Олимпиаде в Турине, поймали пьяным за рулём в Москве. По данным источника Лайфа, Land Rover 36-летнего спортсмена остановили в деревне Пучково. Каменев был без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь лыжнику грозит до двух лет лишения свободы. При этом ранее Каменева уже привлекали за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Антон Каменев — российский спортсмен, член олимпийской сборной России по лыжному двоеборью на Олимпиаде в Турине (там он стал девятым в эстафете). Мастер спорта России. Накануне ОИ в Ванкувере был дисквалифицирован из-за допинга.