Греция и Польша поддержали заявку Украины на вступление в НАТО

Некоторые страны НАТО, включая Грецию и Польшу, на закрытой встрече в Брюсселе в октябре поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Об этом сообщило в пятницу издание Politico. Однако показательной стала реакция главы Пентагона Ллойда Остина. Он заявил, что разделяет стремление Украины по поводу вступления в НАТО, однако "не видит никаких возможных решений, которые привели бы к этому в краткосрочной перспективе", отметил один из участников встречи.