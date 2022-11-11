Греция и Польша поддержали заявку Украины на вступление в НАТО
Politico: Некоторые страны НАТО поддержали заявку Украины на вступление в альянс
Некоторые страны НАТО, включая Грецию и Польшу, на закрытой встрече в Брюсселе в октябре поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Об этом сообщило в пятницу издание Politico. Однако показательной стала реакция главы Пентагона Ллойда Остина. Он заявил, что разделяет стремление Украины по поводу вступления в НАТО, однако "не видит никаких возможных решений, которые привели бы к этому в краткосрочной перспективе", отметил один из участников встречи.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине станет поражением для НАТО. На эти слова отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что тем самым Столтенберг признал альянс стороной конфликта.
30 сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, однако такую инициативность весьма холодно восприняли в самом альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.
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