Медведев: Столтенберг прямо подтвердил участие НАТО в конфликте против России

Заявив, что победа России на Украине станет поражением НАТО, генсек альянса Йенс Столтенберг признал блок стороной конфликта. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, — прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны. Как говорится, не от большого ума, но от чистого сердца", — написал он в телеграм-канале.