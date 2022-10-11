Медведев: Столтенберг прямо подтвердил участие НАТО в конфликте против России
Заявив, что победа России на Украине станет поражением НАТО, генсек альянса Йенс Столтенберг признал блок стороной конфликта. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, — прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны. Как говорится, не от большого ума, но от чистого сердца", — написал он в телеграм-канале.
Напомним: ранее сегодня Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине станет поражением для НАТО. Вместе с тем он проанонсировал, что альянс примет меры по усилению защиты критической инфраструктуры союзников, а также по увеличению запасов вооружений.
ТАСС / Екатерина Штукина / POO