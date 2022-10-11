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Регион
Опубликовано 11 октября 2022, 14:22
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Столтенберг: Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО

Победа России на Украине станет поражением для НАТО. Об этом заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, фактически признав Североатлантический блок стороной конфликта.

"Для нас очень важно, чтобы Украина победила, выиграла войну против российских сил. Потому что, если выиграет Путин, это не только поражение для украинцев — это опасность для всех нас. Это делает мир менее безопасным и уязвимым для дальнейшей агрессии со стороны России", — сказал Столтенберг.

Вместе с тем он проанонсировал, что НАТО примет меры по усилению защиты критической инфраструктуры государств – членов альянса, а также по увеличению запасов вооружений.

НАТО оценило уровень ядерной угрозы со стороны России
НАТО оценило уровень ядерной угрозы со стороны России

Ранее во вторник стало известно, что Североатлантический альянс намерен провести учения по "ядерному сдерживанию", которые были давно запланированы. В НАТО не считают, что их стоило бы отменить из-за конфликта на Украине.

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ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Марина Калегина
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