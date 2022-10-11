Столтенберг: Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО
Победа России на Украине станет поражением для НАТО. Об этом заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, фактически признав Североатлантический блок стороной конфликта.
"Для нас очень важно, чтобы Украина победила, выиграла войну против российских сил. Потому что, если выиграет Путин, это не только поражение для украинцев — это опасность для всех нас. Это делает мир менее безопасным и уязвимым для дальнейшей агрессии со стороны России", — сказал Столтенберг.
Вместе с тем он проанонсировал, что НАТО примет меры по усилению защиты критической инфраструктуры государств – членов альянса, а также по увеличению запасов вооружений.
Ранее во вторник стало известно, что Североатлантический альянс намерен провести учения по "ядерному сдерживанию", которые были давно запланированы. В НАТО не считают, что их стоило бы отменить из-за конфликта на Украине.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ