Bloomberg: Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Украине на фоне обстрелов
Страны G7 не предложили конкретных шагов для помощи Украине на фоне российских ударов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления по итогам экстренного заседания.
"Страны не предложили каких-либо конкретных мер... или оружия", — сказано в записи издания.
При этом участники саммита пообещали предоставлять Киеву финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку столько, сколько потребуется. Кроме того, они предупредили Россию о том, что за любым нападением на западную инфраструктуру последует единый и решительный ответ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфронтация Запада с Россией после саммита G7 продолжится. Об этом представитель Кремля сказал ещё до того, как саммит начался.
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