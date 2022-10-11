СМИ узнали, о чём попросит Зеленский на встрече G7

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Большой семёрки" (G7) будет просить увеличить поставки оружия Киеву. В частности, речь идёт о средствах противовоздушной обороны (ПВО), сообщает Reuters. Судя по всему, массированная ракетная атака со стороны России показала нехватку такого вооружения в украинской армии.

"Лидеры G7 соберутся 11 октября, чтобы обсудить возможность усиления поддержки Украины и выслушать Зеленского, который ранее назвал ПВО "приоритетом номер один", — говорится в материале.