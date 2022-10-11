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11 октября, 11:04

СМИ узнали, о чём попросит Зеленский на встрече G7

Reuters: Зеленский попросит у лидеров G7 предоставить Украине системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Большой семёрки" (G7) будет просить увеличить поставки оружия Киеву. В частности, речь идёт о средствах противовоздушной обороны (ПВО), сообщает Reuters. Судя по всему, массированная ракетная атака со стороны России показала нехватку такого вооружения в украинской армии.

"Лидеры G7 соберутся 11 октября, чтобы обсудить возможность усиления поддержки Украины и выслушать Зеленского, который ранее назвал ПВО "приоритетом номер один", — говорится в материале.

Также источник агентства утверждает, что участники саммита могут "выступить с предупреждением" к Белоруссии. Поводом послужило расположение Минском российско-белорусских ВС на южных границах республики.

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Накануне Зеленский на фоне вчерашней серии ракетных ударов по Украине договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7. Начало ожидается в 15:00 часов по московскому времени.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова

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