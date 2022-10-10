Экстренное заседание G7, которое канцлер ФРГ Олаф Шольц собирает по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского, представляет на сегодняшний день лишь политические конвульсии, ведь Евросоюз уже изжил себя как политическое образование. Об этом заявила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

"Я твёрдо уверена, что сегодня данные политические лидеры не представляют интересы своих государств, их действия не соответствуют интересам национальной безопасности. Сегодня и Шольц, и Макрон не идентифицируют себя с государствами, которые они возглавляют, к сожалению. Европейский союз себя изжил как образование политическое, об этом уже говорят не только в Италии, об этом говорят и в Германии, волна недовольства охватывает всю Европу", — сказала сенатор Лайфу.

По словам Ковитиди, к сегодняшнему состоянию мир привели англо-американцы. Разгорается масштабный энергетический кризис, который угрожает не только европейскому континенту. Однако молчание многих глав европейских государств по поводу англо-американской политики, уничтожающей Европу, отражает неспособность ЕС противостоять США и их послушным вассалам в лице Польши и Украины. Это ярко видно после диверсий, произошедших на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", добавила она.