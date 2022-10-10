Из-за решений Брюсселя проблемы с отоплением зимой предрекли всем странам ЕС
Экономист Остапкович: Проблемы с отоплением зимой будут во всех странах Евросоюза
Не только Латвия, но и другие европейские страны рискуют остаться зимой без отопления из-за решения Евросоюза. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал заявление бывшего мэра Риги, депутата Европарламента Нила Ушакова.
"Депутат сигнализирует, что будут проблемы. Проблемы будут во всех европейских странах, не только в Латвии. Но они знали, на что шли. Они члены ЕС, и Евросоюз так решил, значит, так оно и будет", — приводит слова Остапковича RT.
Страны Европы утверждают, что газовые хранилища наполнены на 80–90%, что поможет им пережить наступающую зиму, если она не будет уж очень холодной, добавил экономист. Однако в дальнейшем всё будет зависеть от договорённостей ЕС с поставщиками.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предрёк Европе негативные последствия в течение 20 лет из-за отказа от российского газа. Представитель Кремля напомнил, что европейцы "твердили, как мантру", что им необходимо избавляться от нефти и газа из РФ. В результате их действий сейчас в странах Евросоюза, по словам Пескова, "загибается производство, наступает деиндустриализация".
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