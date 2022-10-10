Из-за решений Брюсселя проблемы с отоплением зимой предрекли всем странам ЕС

Не только Латвия, но и другие европейские страны рискуют остаться зимой без отопления из-за решения Евросоюза. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал заявление бывшего мэра Риги, депутата Европарламента Нила Ушакова.

"Депутат сигнализирует, что будут проблемы. Проблемы будут во всех европейских странах, не только в Латвии. Но они знали, на что шли. Они члены ЕС, и Евросоюз так решил, значит, так оно и будет", — приводит слова Остапковича RT.

Страны Европы утверждают, что газовые хранилища наполнены на 80–90%, что поможет им пережить наступающую зиму, если она не будет уж очень холодной, добавил экономист. Однако в дальнейшем всё будет зависеть от договорённостей ЕС с поставщиками.