Песков предрёк плачевное будущее Европе в ближайшие 20 лет

Европа будет ощущать негативные последствия отказа от российских энергоресурсов в ближайшие 20 лет. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Представитель Кремля напомнил, что европейцы "твердили, как мантру", что им необходимо избавляться от нефти и газа из РФ. В результате их действий сейчас в странах Евросоюза, по словам Пескова, "загибается производство, наступает деиндустриализация".

"Всё это, причём в, наверное, перспективе следующих 10–20 лет как минимум, будет иметь весьма и весьма плачевные последствия для европейского континента", — резюмировал он.