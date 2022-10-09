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9 октября, 11:53

Песков предрёк плачевное будущее Европе в ближайшие 20 лет

Песков: Европа 20 лет будет ощущать негативные последствия отказа от газа из РФ

Европа будет ощущать негативные последствия отказа от российских энергоресурсов в ближайшие 20 лет. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Представитель Кремля напомнил, что европейцы "твердили, как мантру", что им необходимо избавляться от нефти и газа из РФ. В результате их действий сейчас в странах Евросоюза, по словам Пескова, "загибается производство, наступает деиндустриализация".

"Всё это, причём в, наверное, перспективе следующих 10–20 лет как минимум, будет иметь весьма и весьма плачевные последствия для европейского континента", — резюмировал он.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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