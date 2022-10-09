Песков предрёк плачевное будущее Европе в ближайшие 20 лет
Песков: Европа 20 лет будет ощущать негативные последствия отказа от газа из РФ
Европа будет ощущать негативные последствия отказа от российских энергоресурсов в ближайшие 20 лет. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
Представитель Кремля напомнил, что европейцы "твердили, как мантру", что им необходимо избавляться от нефти и газа из РФ. В результате их действий сейчас в странах Евросоюза, по словам Пескова, "загибается производство, наступает деиндустриализация".
"Всё это, причём в, наверное, перспективе следующих 10–20 лет как минимум, будет иметь весьма и весьма плачевные последствия для европейского континента", — резюмировал он.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя восьмой пакет рестрикций от Евросоюза, заявил, что антироссийские санкции закончатся экономическим крахом Запада.