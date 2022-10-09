Песков рассказал, как США "греют руки" на энергокризисе в Европе

США неплохо зарабатывают на энергетическом кризисе в Европе, продавая туда газ по завышенной в три раза цене. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Американцы сейчас просто греют руки. Они зарабатывают бешеные деньги, потому что они продают в три, в четыре раза дороже газ. И европейцы платят им, тем самым лишая свою экономику конкурентоспособности", — объяснил представитель Кремля.