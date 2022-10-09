Песков рассказал, как США "греют руки" на энергокризисе в Европе
США неплохо зарабатывают на энергетическом кризисе в Европе, продавая туда газ по завышенной в три раза цене. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Американцы сейчас просто греют руки. Они зарабатывают бешеные деньги, потому что они продают в три, в четыре раза дороже газ. И европейцы платят им, тем самым лишая свою экономику конкурентоспособности", — объяснил представитель Кремля.
Напомним, Россия располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. В Кремле намекнули на то, кто может стоять за диверсией на "Северных потоках". Благодаря нерабочему газопроводу у Вашингтона появилась возможность продавать больше своего сжиженного природного газа по высокой цене.
ТАСС / Александр Демьянчук