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9 октября, 11:42

Песков рассказал, как США "греют руки" на энергокризисе в Европе

США неплохо зарабатывают на энергетическом кризисе в Европе, продавая туда газ по завышенной в три раза цене. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Американцы сейчас просто греют руки. Они зарабатывают бешеные деньги, потому что они продают в три, в четыре раза дороже газ. И европейцы платят им, тем самым лишая свою экономику конкурентоспособности", — объяснил представитель Кремля.

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Напомним, Россия располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. В Кремле намекнули на то, кто может стоять за диверсией на "Северных потоках". Благодаря нерабочему газопроводу у Вашингтона появилась возможность продавать больше своего сжиженного природного газа по высокой цене.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Татьяна Миссуми

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