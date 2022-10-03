Сжиженный газ стал дороже: В Кремле намекнули на выгоду для США от ЧП на "Северных потоках"

У России пока нет понимания, в какие сроки могут быть восстановлены газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" и с какими государствами стоит сотрудничать в этом вопросе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, такого понимания нет. Есть понимание того, что это нужно восстановить, есть понимание, что в целом можно восстановить всё что угодно", — сказал он журналистам в ответ на соответствующие вопросы.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что в настоящее время ответы на эти вопросы "повисают в воздухе". Он также добавил, что благодаря нерабочему "Северному потоку" у США появилась возможность продавать больше своего сжиженного природного газа (СПГ) по высокой цене, намекая на выгоду от диверсии на газопроводах.