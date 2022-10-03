Сжиженный газ стал дороже: В Кремле намекнули на выгоду для США от ЧП на "Северных потоках"
Песков: Пока нет понимания, в какие сроки могут быть восстановлены "Северные потоки"
У России пока нет понимания, в какие сроки могут быть восстановлены газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" и с какими государствами стоит сотрудничать в этом вопросе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, такого понимания нет. Есть понимание того, что это нужно восстановить, есть понимание, что в целом можно восстановить всё что угодно", — сказал он журналистам в ответ на соответствующие вопросы.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что в настоящее время ответы на эти вопросы "повисают в воздухе". Он также добавил, что благодаря нерабочему "Северному потоку" у США появилась возможность продавать больше своего сжиженного природного газа (СПГ) по высокой цене, намекая на выгоду от диверсии на газопроводах.
"Есть определённые стороны или сторона, которая в условиях отсутствия функционирования этих ниток газопровода получает возможность продавать большее количество своего сжиженного газа по более дорогой цене", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии.
ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE