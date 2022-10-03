Песков призвал исключить эмоции в оценках СВО после заявления Кадырова о ядерном оружии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости "более кардинальных мер" в зоне СВО и использовании маломощного ядерного оружия.

По словам представителя Кремля, главы регионов имеют полномочия высказывать различные точки зрения, а Кадыров внёс большой вклад в проведение СВО на Украине. Однако Песков призвал обходиться без эмоций во время оценок ситуации.

"Весьма эмоциональный момент... Даже в тяжёлые моменты всё равно, наверное, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок. Поэтому мы предпочитаем придерживаться сбалансированных оценок", — заявил Песков.

Представитель Кремля также заметил, что применение Россией ядерного оружия возможно только в соответствии с её военной доктриной и никаких иных соображений на этот счёт быть не может.