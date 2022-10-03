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Регион
Опубликовано 3 октября 2022, 09:41
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Песков призвал исключить эмоции в оценках СВО после заявления Кадырова о ядерном оружии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости "более кардинальных мер" в зоне СВО и использовании маломощного ядерного оружия.

По словам представителя Кремля, главы регионов имеют полномочия высказывать различные точки зрения, а Кадыров внёс большой вклад в проведение СВО на Украине. Однако Песков призвал обходиться без эмоций во время оценок ситуации.

"Весьма эмоциональный момент... Даже в тяжёлые моменты всё равно, наверное, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок. Поэтому мы предпочитаем придерживаться сбалансированных оценок", заявил Песков.

Представитель Кремля также заметил, что применение Россией ядерного оружия возможно только в соответствии с её военной доктриной и никаких иных соображений на этот счёт быть не может.

Кадыров сообщил об отправке на Украину ещё одного подразделения бойцов
Кадыров сообщил об отправке на Украину ещё одного подразделения бойцов

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Россия должна переходить к "более кардинальным мерам" в зоне специальной военной операции и использовать "маломощное ядерное оружие". Сам лидер Чечни отметил, что в ближайшее время в зону боевых действий отправятся три его несовершеннолетних сына.

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ТАСС / Елена Афонина, © Shutterstock

Александр Юнашев
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