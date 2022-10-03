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Регион
Опубликовано 3 октября 2022, 09:28
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Кадыров заявил об отправке трёх сыновей в зону СВО

Кадыров заявил об отправке трёх несовершеннолетних сыновей в зону спецоперации

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о том, что юный возраст не должен мешать обучению защитников Родины. В связи с этим он объявил об отправке трёх несовершеннолетних сыновей в зону специальной военной операции. По его словам, 16-летний Ахмат, 15-летний Эли и 14-летний Адам уже давно учатся военной подготовке и в скором времени они проявят эти навыки на передовой.

Рамзан Кадыров заявил об отправке трёх несовершеннолетних сыновей в зону спецоперации. Видео © t.me / Kadyrov_95

В телеграм-канале он опубликовал ролик, на котором продемонстрированы кадры обучения ребят военной подготовке. По словам Кадырова, его сыновья — внуки первого президента ЧР и Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — уже давно осваивают боевые навыки. На базе Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе их учат обращению с оружием, его применению и другим необходимым основам. Глава Чечни считает, что главная цель любого отца — "привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества".

"Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения", — написал он.

Кроме того, Кадыров обратился к "пустословам", которые заявляли о том, что его родственники не принимают участия в спецоперации на Украине. Он призвал всех сомневающихся "выйти на позиции к парням и лично убедиться, что Ахмат — это сила".

Кадыров сообщил об отправке на Украину ещё одного подразделения бойцов
Кадыров сообщил об отправке на Украину ещё одного подразделения бойцов

Ранее Кадыров сообщил, что отряд бойцов республики под командованием Султана Рашаева обеспечивает успешное наступление по линии фронта на Херсонском направлении. Чеченские военные участвуют также в защите Энергодара.

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t.me / Kadyrov_95

Оксана Попова
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