Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о том, что юный возраст не должен мешать обучению защитников Родины. В связи с этим он объявил об отправке трёх несовершеннолетних сыновей в зону специальной военной операции. По его словам, 16-летний Ахмат, 15-летний Эли и 14-летний Адам уже давно учатся военной подготовке и в скором времени они проявят эти навыки на передовой.

Рамзан Кадыров заявил об отправке трёх несовершеннолетних сыновей в зону спецоперации. Видео © t.me / Kadyrov_95

В телеграм-канале он опубликовал ролик, на котором продемонстрированы кадры обучения ребят военной подготовке. По словам Кадырова, его сыновья — внуки первого президента ЧР и Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — уже давно осваивают боевые навыки. На базе Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе их учат обращению с оружием, его применению и другим необходимым основам. Глава Чечни считает, что главная цель любого отца — "привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества".

"Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения", — написал он.

Кроме того, Кадыров обратился к "пустословам", которые заявляли о том, что его родственники не принимают участия в спецоперации на Украине. Он призвал всех сомневающихся "выйти на позиции к парням и лично убедиться, что Ахмат — это сила".