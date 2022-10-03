Кадыров сообщил об отправке на Украину ещё одного подразделения бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправил в зону российской спецоперации на Украину очередное подразделение обученных бойцов. К отправке в ближайшее время готовится ещё одно боевое формирование, сообщил он.

"Сатанисты зашли в несколько населённых пунктов, но это не означает, что они выигрывают. Все эти города и посёлки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков и фашистов", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он заметил, что отправка новых подразделений в зону СВО необходима для того, чтобы линия атаки была максимально плотной, чтобы бойцы могли заменять друг друга, чередуясь в штурмовых атаках. Глава Чечни заверил, что наступление не остановится ни на минуту.