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3 октября, 02:13

Кадыров сообщил об отправке на Украину ещё одного подразделения бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправил в зону российской спецоперации на Украину подразделение обученных бойцов. К отправке в ближайшее время готовится ещё одно боевое формирование, сообщил он.

"Сатанисты зашли в несколько населённых пунктов, но это не означает, что они выигрывают. Все эти города и посёлки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков и фашистов", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Появилось видео отправки в зону СВО опытных росгвардейцев полка "Север"

Появилось видео отправки в зону СВО опытных росгвардейцев полка "Север"

Он заметил, что отправка новых подразделений в зону СВО необходима для того, чтобы линия атаки была максимально плотной, чтобы бойцы могли заменять друг друга, чередуясь в штурмовых атаках. Глава Чечни заверил, что наступление не остановится ни на минуту.

Ранее Кадыров сообщил, что отряд бойцов республики под командованием Султана Рашаева обеспечивает успешное наступление по линии фронта на Херсонском направлении. Чеченские военные участвуют также в защите Энергодара.

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ТАСС / Елена Афонина

Иван Косицын

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