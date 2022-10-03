В Бразилии не смогли выбрать президента в первом туре

Жители Бразилии изберут президента страны во втором туре выборов. Туда вышли действующий глава государства Жаир Болсонару и бывший бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом сообщил Высший избирательный суд страны.

Первый тур голосования в Бразилии прошёл накануне, 2 октября. Второй тур намечен на 30 октября. Пока подсчитано 97,45 процента бюллетеней, впереди — экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва с 47,93 процента, следом идёт нынешний глава государства Жаир Болсонару с 43,63 процента голосов избирателей.

Для победы в первом туре нужно было набрать более 50 процентов голосов. Остальные кандидаты в президенты далеко позади, многие из них не получили и одного процента поддержки граждан.