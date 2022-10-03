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3 октября, 01:43

В Бразилии не смогли выбрать президента в первом туре

В Бразилии состоится второй тур президентских выборов с участием Болсонару и Лулы да Сильвы

Жители Бразилии изберут президента страны во втором туре выборов. Туда вышли действующий глава государства Жаир Болсонару и бывший бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом сообщил Высший избирательный суд страны.

Первый тур голосования в Бразилии прошёл накануне, 2 октября. Второй тур намечен на 30 октября. Пока подсчитано 97,45 процента бюллетеней, впереди — экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва с 47,93 процента, следом идёт нынешний глава государства Жаир Болсонару с 43,63 процента голосов избирателей.

Лула да Силва обошёл Болсонару и лидирует на выборах президента Бразилии

Лула да Силва обошёл Болсонару и лидирует на выборах президента Бразилии

Для победы в первом туре нужно было набрать более 50 процентов голосов. Остальные кандидаты в президенты далеко позади, многие из них не получили и одного процента поддержки граждан.

Ранее сообщалось, что ЦИК Латвии завершила подсчёт бюллетеней на очередных выборах в Сейм (однопалатный парламент), состоявшихся 1 октября. Уже известно, что победу на выборах одержала партия "Новое единство" премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша. Всего в парламент страны по итогам голосования прошли семь партий и объединений.

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ТАСС / AP / Eraldo Peres

Иван Косицын

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