В Латвии завершился подсчёт бюллетеней на очередных выборах в Сейм
ЦИК: В парламент Латвии по итогам выборов прошли семь партий
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии завершила подсчёт бюллетеней на очередных выборах в Сейм (однопалатный парламент), состоявшихся накануне, 1 октября. После учёта голосов со всех 1055 участков ситуация с 19 избирательными списками партий и объединений осталась примерно такой же, какой была на протяжении всего времени подсчёта голосов.
Уже известно, что победу на выборах одержала партия "Новое единство" премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша. Эта правоцентристская политическая сила получила 18,97% голосов и 26 депутатских мандатов из ста. Однако данный результат не позволяет ей править в одиночку, для формирования большинства придётся вступать в коалицию.
Второе место с 12,44% голосов и 16 депутатскими мандатами заняла партия "Союз зелёных и крестьян". Почти такой же результат (11,01%, 15 мандатов) у политического блока "Объединённый список" — "Латвийская зелёная партия", а также у "Латвийского объединения регионов" и "Лиепайской партии".
Всего в парламент Латвии прошли кандидаты семи партий и объединений. Для попадания в Сейм нужно было преодолеть пятипроцентный барьер. Стоит отметить, что это не удалось сделать популярным среди русскоязычных латвийцев партиям "Согласие" (4,81%) и "Русский союз Латвии" (3,63%).
Ранее Лайф сообщал, что на внеочередных парламентских выборах в Италии победу одержала правоцентристская коалиция в составе партий "Братья Италии", "Лига", "Вперёд, Италия" и "Мы, умеренные". Вместе они набрали 44,53% по итогам голосования в верхнюю палату парламента — Сенат.
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