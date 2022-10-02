В Латвии завершился подсчёт бюллетеней на очередных выборах в Сейм

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии завершила подсчёт бюллетеней на очередных выборах в Сейм (однопалатный парламент), состоявшихся накануне, 1 октября. После учёта голосов со всех 1055 участков ситуация с 19 избирательными списками партий и объединений осталась примерно такой же, какой была на протяжении всего времени подсчёта голосов.

Уже известно, что победу на выборах одержала партия "Новое единство" премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша. Эта правоцентристская политическая сила получила 18,97% голосов и 26 депутатских мандатов из ста. Однако данный результат не позволяет ей править в одиночку, для формирования большинства придётся вступать в коалицию.

Второе место с 12,44% голосов и 16 депутатскими мандатами заняла партия "Союз зелёных и крестьян". Почти такой же результат (11,01%, 15 мандатов) у политического блока "Объединённый список" — "Латвийская зелёная партия", а также у "Латвийского объединения регионов" и "Лиепайской партии".