Путин подписал указ о приостановке налогового соглашения с Латвией

Президент РФ Владимир Путин заморозил налоговое соглашение с Латвией из-за нарушений взятых на себя обязательств Ригой, соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

"Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Латвийской Республикой своих обязательств по соглашению между РФ и Правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 20 декабря 2010 года постановляю: ...приостановить действие соглашения...", — сказано в тексте.

Заморозка договора продлится до устранения Латвией допущенных нарушений или до прекращения соглашения. Путин поручил кабмину внести в Госдуму проект федерального закона о приостановлении действия документа, а МИД РФ — направить латвийской стороне уведомление о заморозке договора. Указ президента РФ вступает в силу со дня его подписания — 26 сентября.