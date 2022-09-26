Школу в Ижевске, где произошла стрельба, охраняло ЧОП

"По моей информации, охрану обеспечивало ЧОП в соответствии с заключённым договором. Вы знаете, в прошлом году выделили необходимые средства на то, чтобы наши объекты были обеспечены круглосуточной охраной. Поэтому все необходимые меры, мы считаем, делаем", — сказал губернатор журналистам.

Бречалов добавил, что один охранник был убит непосредственно у входа в школу, после чего злоумышленник расправился со вторым. Губернатор также отметил, что сегодня учёбу отменили во всех школах города и проверили учреждения на безопасность. Кроме того, он сказал, что школа на 1200 учеников, где произошла трагедия, помимо охраны была обеспечена всеми необходимыми мерами безопасности.