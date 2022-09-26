Школу в Ижевске, где произошла стрельба, охраняло ЧОП
Глава Удмуртии: Охрану в ижевской школе обеспечивало ЧОП по договору
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что охрану в школе в Ижевске, где сегодня вооружённый 34-летний мужчина открыл стрельбу, обеспечивало частное охранное предприятие по договору.
"По моей информации, охрану обеспечивало ЧОП в соответствии с заключённым договором. Вы знаете, в прошлом году выделили необходимые средства на то, чтобы наши объекты были обеспечены круглосуточной охраной. Поэтому все необходимые меры, мы считаем, делаем", — сказал губернатор журналистам.
Бречалов добавил, что один охранник был убит непосредственно у входа в школу, после чего злоумышленник расправился со вторым. Губернатор также отметил, что сегодня учёбу отменили во всех школах города и проверили учреждения на безопасность. Кроме того, он сказал, что школа на 1200 учеников, где произошла трагедия, помимо охраны была обеспечена всеми необходимыми мерами безопасности.
Напомним, в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики баррикадировались в классах. В результате атаки погибло 13 человек, среди них семь детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
ТАСС/Стрингер