Путин подписал указ о назначении Красникова новым президентом РАН
Новым президентом Российской академии наук (РАН) назначен Геннадий Красников по указу главы РФ Владимира Путина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Постановляю утвердить Красникова Геннадия Яковлевича президентом федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" сроком на пять лет", — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что на выборах президента Российской академии наук победил академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН и генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников. В его предвыборной программе говорилось, что важнейшие цели фундаментальных исследований должны быть тесно связаны с приоритетами научно-технологического развития России.
ТАСС / Антон Новодережкин