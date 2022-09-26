Путин подписал указ о назначении Красникова новым президентом РАН

"Постановляю утвердить Красникова Геннадия Яковлевича президентом федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" сроком на пять лет", — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что на выборах президента Российской академии наук победил академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН и генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников. В его предвыборной программе говорилось, что важнейшие цели фундаментальных исследований должны быть тесно связаны с приоритетами научно-технологического развития России.