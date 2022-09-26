Путин по видеосвязи пообщается с главами разведслужб СНГ

Президент России Владимир Путин 30 сентября пообщается с главами разведывательных служб стран СНГ в режиме видеосвязи. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"В рамках работы совещательного органа планируется встреча президента Российской Федерации с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции", — говорится в сообщении.

Совещание глав разведслужб из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и, конечно, Российской Федерации состоится 30 сентября в Москве. Информацию об участии в ней Владимира Путина подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.