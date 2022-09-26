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26 сентября, 12:33

Путин по видеосвязи пообщается с главами разведслужб СНГ

Президент России Владимир Путин 30 сентября пообщается с главами разведывательных служб стран СНГ в режиме видеосвязи. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"В рамках работы совещательного органа планируется встреча президента Российской Федерации с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции", — говорится в сообщении.

Песков не стал подтверждать дату послания Путина Федеральному собранию

Песков не стал подтверждать дату послания Путина Федеральному собранию

Совещание глав разведслужб из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и, конечно, Российской Федерации состоится 30 сентября в Москве. Информацию об участии в ней Владимира Путина подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее Песков не стал подтверждать информацию о том, что 30 сентября Владимир Путин огласит своё послание Федеральному собранию.

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ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Артур Белкин

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