Песков не стал подтверждать дату послания Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о возможности оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию 30 сентября.
"Нет, не могу", — коротко сказал представитель Кремля на вопрос о том, может ли он подтвердить, что выступление российского лидера назначено на 30 сентября.
Лайф напоминает, в начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата послания Федеральному собранию не определена. При этом представитель Кремля отметил, что мероприятие состоится ближе к концу года.
Обложка ©