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26 сентября, 10:21

Песков не стал подтверждать дату послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о возможности оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию 30 сентября.

"Нет, не могу", — коротко сказал представитель Кремля на вопрос о том, может ли он подтвердить, что выступление российского лидера назначено на 30 сентября.

Названа возможная дата послания Путина Федеральному собранию

Названа возможная дата послания Путина Федеральному собранию

Лайф напоминает, в начале сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата послания Федеральному собранию не определена. При этом представитель Кремля отметил, что мероприятие состоится ближе к концу года.

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kremlin.ru

Александр Юнашев

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