Песков не стал подтверждать дату послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать информацию о возможности оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию 30 сентября.

"Нет, не могу", — коротко сказал представитель Кремля на вопрос о том, может ли он подтвердить, что выступление российского лидера назначено на 30 сентября.