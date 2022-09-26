Путин глубоко скорбит в связи с бесчеловечным терактом в ижевской школе
Песков: Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей в результате бесчеловечного теракта в Ижевске
Президент РФ Владимир Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске. Глава государства также желает выздоровления тем, кто получил ранения в результате этого бесчеловечного теракта.
"Трагические новости из Ижевска. Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей в школе, где произошел теракт... Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял близких в этой трагедии. И желает выздоровления тем, кто ранен в результате этого бесчеловечного теракта", — отметил представитель Кремля.
По его словам, глава государства уже провёл телефонные разговоры с главой Удмуртии Александром Бречаловым, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, министром просвещения Сергеем Кравцовым, который уже отправился в Ижевск. Также на место трагедии вылетели самолёты МЧС с врачами и психологами.
Напомним, ранее стало известно, что в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ученики баррикадировались в классах. В результате атаки погибло 13 человек, среди них — семь детей. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника — он покончил с собой. Злоумышленник был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".
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