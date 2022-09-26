Путин глубоко скорбит в связи с бесчеловечным терактом в ижевской школе

Президент РФ Владимир Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске. Глава государства также желает выздоровления тем, кто получил ранения в результате этого бесчеловечного теракта.

"Трагические новости из Ижевска. Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей в школе, где произошел теракт... Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял близких в этой трагедии. И желает выздоровления тем, кто ранен в результате этого бесчеловечного теракта", — отметил представитель Кремля.