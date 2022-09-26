Учёные научились вызывать дождь

Учёные из Северо-Кавказского федерального университета в сотрудничестве со специалистами из ОАЭ придумали технологию вызова осадков в виде дождя для спасения в случае сильной засухи. Их разработка представлена в журнале Atmospheric research.

Инновация позволит орошать засушливые территории за счёт перемещения фронтальных облаков в интервале до 100 километров. При этом применять технологию необходимо именно над местом критической засухи.

Согласно описанию, для вызова дождя применяется реагент из микса хлорида натрия и кальция. Вместе они конденсируют воду, выделяют тепло, а затем увеличивают скорость и энергию потока воздуха. Таким образом, умножается протяжённость атмосферного фронта. Однако в ОАЭ возникла проблема с тем, что такие фронтальные облака проходят над акваторией моря и осадки выпадают, не доходя до суши.

"В перспективе наш подход позволит дополнительно вытягивать атмосферный фронт на 50–100 километров на восток, что поможет улучшить климат и экономику многих регионов", — рассказали специалисты.