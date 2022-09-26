Балицкий проголосовал на референдуме по вхождению Запорожья в состав России

Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий проголосовал на референдуме о присоединении региона к России. Об этом он сообщил в понедельник в своём телеграм-канале.

"Сегодня я проголосовал на выездном избирательном участке вместе с жителями области. Для меня это большая честь", — написал Балицкий.

Он добавил, что жители региона переживают исторический момент и сейчас Запорожская область возвращается домой, "туда, где она родилась", но главное — в социальные гарантии, мир и спокойствие.