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26 сентября, 10:08

Балицкий проголосовал на референдуме по вхождению Запорожья в состав России

Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий проголосовал на референдуме о присоединении региона к России. Об этом он сообщил в понедельник в своём телеграм-канале.

"Сегодня я проголосовал на выездном избирательном участке вместе с жителями области. Для меня это большая честь", — написал Балицкий.

Он добавил, что жители региона переживают исторический момент и сейчас Запорожская область возвращается домой, "туда, где она родилась", но главное — в социальные гарантии, мир и спокойствие.

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях признаны состоявшимися — явка более 50%

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях признаны состоявшимися — явка более 50%

В первый день проведения референдума за вхождение в состав РФ Херсонской области проголосовал и глава Администрации региона Владимир Сальдо. Он признался, что такая возможность выпадает в истории "один раз в несколько столетий", а сам он всегда ощущал себя в составе огромной российской семьи.

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Telegram / Администрация Запорожской области

Ирина Фальке

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