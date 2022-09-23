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Регион
Опубликовано 23 сентября 2022, 11:56
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Сальдо проголосовал на референдуме по вхождению Херсонской области в состав России

Глава Администрации Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал на референдуме за вхождение Херсонской области в состав России. Об этом руководитель региона сообщил в телеграм-канале.

Сальдо проголосовал на референдуме по вхождению Херсонской области в состав РФ. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

"Сегодня такой день, который бывает в истории один [раз] за несколько столетий. И я лично знал, что это произойдёт, всегда. И я всегда ощущал себя в составе огромной семьи, которая называется Россия. Мечты эти сбылись", — сказал он.

Голосование состоялось в областном русском академическом музыкально-драматическом театре. Сальдо выразил уверенность, что в составе России сам регион и его жители будут находиться в полной безопасности. По его словам, отныне достоинство, честь и слава РФ являются неотъемлемой частью Херсонской области.

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Напомним, 5 августа Владимира Сальдо госпитализировали. Лайф выяснил, что его доставили в симферопольскую больницу. По данным телеграм-канала Mash, предполагаемым диагнозом Сальдо было "отравление неизвестным веществом", однако власти региона эту версию отвергали. 20 августа Минобороны РФ сообщило о расследовании отравления главы Херсонской области боевыми веществами. 18 сентября глава региона впервые принял участие в совещании после госпитализации. А на следующий день Сальдо вернулся к руководству Херсонской области.

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Telegram / Владимир Сальдо

Евгения Колесникова
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