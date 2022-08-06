В Херсонской области опровергли сообщения об отравлении Сальдо

В настоящий момент глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо находится в НИИ им. Склифосовского в Москве. Однако диагноз "отравление" врачи политику не ставили, на самом деле он "просто переутомился". Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что предполагаемым диагнозом Сальдо является "отравление неизвестным веществом", а ещё рассматривается энцефалопатия неясного генеза. Глава херсонской администрации поступил в клинику 2:20, его подключили к ИВЛ. Указывается, что в палату к политику никого не пускают, он находится в стабильном состоянии.

"Диагноза "отравление", инсульта, инфаркта нет. Не было никаких попыток его убить. Он постоянно под охраной находится. Владимир Васильевич в нормальном состоянии. Человек в возрасте", — цитирует телеграм-канал SHOT слова Стремоусова.

Дело в том, продолжил замглавы администрации, что Сальдо находится уже на протяжении пяти месяцев под пулями и "Градами". В результате такая работа привела к простому переутомлению, следовательно, отметил он, истинным диагнозом является усталость.