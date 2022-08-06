В Херсонской области опровергли сообщения об отравлении Сальдо
Стремоусов: Главе администрации Херсонской области Сальдо не ставили диагноз "отравление"
В настоящий момент глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо находится в НИИ им. Склифосовского в Москве. Однако диагноз "отравление" врачи политику не ставили, на самом деле он "просто переутомился". Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что предполагаемым диагнозом Сальдо является "отравление неизвестным веществом", а ещё рассматривается энцефалопатия неясного генеза. Глава херсонской администрации поступил в клинику 2:20, его подключили к ИВЛ. Указывается, что в палату к политику никого не пускают, он находится в стабильном состоянии.
"Диагноза "отравление", инсульта, инфаркта нет. Не было никаких попыток его убить. Он постоянно под охраной находится. Владимир Васильевич в нормальном состоянии. Человек в возрасте", — цитирует телеграм-канал SHOT слова Стремоусова.
Дело в том, продолжил замглавы администрации, что Сальдо находится уже на протяжении пяти месяцев под пулями и "Градами". В результате такая работа привела к простому переутомлению, следовательно, отметил он, истинным диагнозом является усталость.
Лайф уже писал, что Владимира Сальдо госпитализировали. На этом настояли врачи. Теперь исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Сергей Елисеев. Позже стало известно, что Сальдо доставили в симферопольскую больницу.