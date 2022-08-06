Три парня разбились насмерть в страшном ДТП в центре Саратова
Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП с грузовиком в центре Саратова
В ночь на субботу в центре Саратова произошла смертельная авария, в результате которой три человека погибли и четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Очевидец снял загоревшийся автомобиль после смертельного ДТП в Саратове. Видео VK / Версия - Саратов
По данным ведомства, ДТП произошло на улице Большая Горная. Автомобили Lada Priora и BMW выехали на красный сигнал светофора. За рулём первого находился 19-летний, за рулем второго — 23-летний водитель. Обе легковушки протаранили принадлежащий Почте России грузовик. В результате водитель BMW и его 23-летний пассажир скончались на месте, ещё один человек умер в больнице. Судя по кадрам, снятым очевидцами, немецкая иномарка загорелась сразу же после столкновения.
Глава регионального Минздрава Олег Костин в телеграм-канале отметил, что один из пострадавших сейчас находится в тяжёлом состоянии, у остальных — травмы средней степени тяжести. Он также уточнил, что среди участников ДТП детей не было. Все обстоятельства произошедшей трагедии сейчас устанавливаются.
Ранее сообщалось, что семь человек получили травмы в результате ДТП с маршруткой на Киевском шоссе. Одного из пассажиров микроавтобуса зажало в салоне, а водителя другого авто скинуло с груза, по всей видимости, находившегося в кузове.
УГИБДД по Саратовской области