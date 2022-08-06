Минобороны: ВС РФ уничтожили взводы РСЗО "Ольха" и HIMARS в Харьковской области

Вооружённые силы РФ уничтожили взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских РСЗО HIMARS в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS в районе населённого пункта Пятигорское Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, на огневых позициях были подавлены пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре взвода гаубиц Д-30. Это произошло в районах населённых пунктов Авдеевка, Соледар, Северск, Серебрянка, Артёмовск, Новгородское, Георгиевка, Великая Новосёлка, Шнурки Донецкой Народной Республики, а также Калиновка и Доброе Николаевской области.