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Опубликовано 6 августа 2022, 10:22

Минобороны: ВС РФ уничтожили взводы РСЗО "Ольха" и HIMARS в Харьковской области

Вооружённые силы РФ уничтожили взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских РСЗО HIMARS в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS в районе населённого пункта Пятигорское Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, на огневых позициях были подавлены пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре взвода гаубиц Д-30. Это произошло в районах населённых пунктов Авдеевка, Соледар, Северск, Серебрянка, Артёмовск, Новгородское, Георгиевка, Великая Новосёлка, Шнурки Донецкой Народной Республики, а также Калиновка и Доброе Николаевской области.

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Ранее Лайф сообщал, что украинские войска дезертируют на Николаевском направлении из-за массовых потерь. По словам Игоря Конашенкова, такие случаи есть в 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригадах, а также в 35-й бригаде морской пехоты.

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Wikipedia / Artillery tradition leaves new platoon leaders hatless

Артур Лапсаков
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