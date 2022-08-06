На аэродроме в Курской области, который сейчас закрыт для приёма гражданских воздушных судов, сегодня утром предотвратили попытку диверсии. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Старовойт рассказал о попытке диверсии на аэродроме Курска. Видео © Telegram / Роман Старовойт

По его словам, в результате инцидента каких-либо разрушений и повреждений на объекте нет. В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

"Пользуясь случаем, хочу ещё раз обратиться к курянам. Уважаемые, дорогие земляки, прошу с пониманием отнестись к текущей ситуации и отказаться от использования квадрокоптеров и других БПЛА", — отметил глава региона в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.