В Курской области предотвратили попытку диверсии на аэродроме
Курский губернатор Старовойт сообщил о попытке диверсии на аэродроме
На аэродроме в Курской области, который сейчас закрыт для приёма гражданских воздушных судов, сегодня утром предотвратили попытку диверсии. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Старовойт рассказал о попытке диверсии на аэродроме Курска. Видео © Telegram / Роман Старовойт
По его словам, в результате инцидента каких-либо разрушений и повреждений на объекте нет. В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
"Пользуясь случаем, хочу ещё раз обратиться к курянам. Уважаемые, дорогие земляки, прошу с пониманием отнестись к текущей ситуации и отказаться от использования квадрокоптеров и других БПЛА", — отметил глава региона в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
В прошлую субботу, 30 июля, Старовойт сообщил об обстреле посёлка Тёткино со стороны украинских войск. Как отметил губернатор региона, ответным огнём российских военнослужащих огневая точка противника была оперативно подавлена.
ТАСС / Станислав Красильников