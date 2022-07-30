ВСУ обстреляли посёлок Тёткино под Курском, но военные РФ подавили огневую точку

Посёлок Тёткино Глушковского района Курской области был обстрелян со стороны Украины 30 июля. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины был обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Ответным огнём наших военнослужащих огневая точка противника подавлена", — написал он.

Старовойт добавил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет. Количество разрушений в населённом пункте сейчас уточняется.