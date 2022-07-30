ВСУ обстреляли посёлок Тёткино под Курском, но военные РФ подавили огневую точку
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле посёлка Тёткино со стороны ВСУ
Посёлок Тёткино Глушковского района Курской области был обстрелян со стороны Украины 30 июля. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня со стороны Украины был обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Ответным огнём наших военнослужащих огневая точка противника подавлена", — написал он.
Старовойт добавил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет. Количество разрушений в населённом пункте сейчас уточняется.
Ранее Лайф писал, что губернатор Брянской области сообщил об обстреле Украиной села Ломаковка. В результате повреждёнными оказались электрическая подстанция и несколько домовладений.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka