В ДНР утвердили компенсацию жителям, оставшимся без жилья из-за боёв
Власти ДНР утвердили компенсацию в размере 100 тыс. рублей жителям, утратившим жильё
Власти Донецкой Народной Республики утвердили компенсацию в размере 100 тыс. рублей жителям, которые утратили жильё во время боевых действий. Постановление Госкомитета обороны ДНР опубликовано на сайте главы республики.
"За утрату имущества первой необходимости — из расчёта за утраченное имущество первой необходимости 100 тыс. российских рублей 00 копеек на человека", — указывается в постановлении.
Также те, кто утратил жильё и хочет купить или построить новое, получат выплаты, исходя из стоимости одного квадратного метра общей жилой площади помещения в размере 35 тысяч рублей. А ещё в документе говорится, что будут выделены деньги на капитальный ремонт. Так, компенсация будет рассчитываться в соответствии со стоимостью не более шести тысяч рублей на один квадратный метр площади.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать сертификаты на покупку жилья в ДНР и ЛНР. Речь также идёт о выплатах на ремонт квартир и частных домов.
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