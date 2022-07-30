В ДНР утвердили компенсацию жителям, оставшимся без жилья из-за боёв

Также те, кто утратил жильё и хочет купить или построить новое, получат выплаты, исходя из стоимости одного квадратного метра общей жилой площади помещения в размере 35 тысяч рублей. А ещё в документе говорится, что будут выделены деньги на капитальный ремонт. Так, компенсация будет рассчитываться в соответствии со стоимостью не более шести тысяч рублей на один квадратный метр площади.