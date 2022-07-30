Доступ к интернет-магазинам Steam и Epic Games Store заблокировали в Индонезии
Власти Индонезии заблокировали доступ к ряду популярных зарубежных сервисов, которые не зарегистрировались в базе Министерства связи и информационных технологий. Под блокировку попали, в частности, цифровые магазины Steam и Epic Games Store, сообщает портал IGN.
Новые правила, подразумевающие официальную регистрацию интернет-сервисов в Индонезии, были введены ещё в 2020 году. Вероятно, некоторые крупные компании не успели подать заявку на получение разрешения в отведённые сроки. Восстановят ли доступ к заблокированным ресурсам после того, как они будут зарегистрированы в базе, неизвестно.
Ранее Лайф рассказывал, что Rockstar Games подтвердила разработку шестой части GTA 4 февраля. Тогда примерные сроки выхода новой игры и детали сюжета разработчики раскрывать не стали, однако анонсировали выход обновлённой версии GTA V на PlayStation 5 и Xbox Series.
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