НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 июля, 11:52

Доступ к интернет-магазинам Steam и Epic Games Store заблокировали в Индонезии

Власти Индонезии заблокировали доступ к ряду популярных зарубежных сервисов, которые не зарегистрировались в базе Министерства связи и информационных технологий. Под блокировку попали, в частности, цифровые магазины Steam и Epic Games Store, сообщает портал IGN.

Новые правила, подразумевающие официальную регистрацию интернет-сервисов в Индонезии, были введены ещё в 2020 году. Вероятно, некоторые крупные компании не успели подать заявку на получение разрешения в отведённые сроки. Восстановят ли доступ к заблокированным ресурсам после того, как они будут зарегистрированы в базе, неизвестно.

Мизулина призвала замедлить трафик YouTube в России или вовсе ограничить доступ к сервису

Мизулина призвала замедлить трафик YouTube в России или вовсе ограничить доступ к сервису

Ранее Лайф рассказывал, что Rockstar Games подтвердила разработку шестой части GTA 4 февраля. Тогда примерные сроки выхода новой игры и детали сюжета разработчики раскрывать не стали, однако анонсировали выход обновлённой версии GTA V на PlayStation 5 и Xbox Series.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров