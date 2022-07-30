Российский пилот Шварцман выйдет на трассу в тренировочных сессиях "Феррари" в "Формуле-1"

Гоночный директор "Феррари" Лоран Мекис заявил, что российский пилот Роберт Шварцман примет участие в официальных тренировочных сессиях команды в "Формуле-1" на двух Гран-при нынешнего сезона. Об этом сообщает Motorsport.

В декабре 2021 года Шварцман стал тест-пилотом "Феррари". По правилам, в ходе свободных заездов 22-летний россиянин должен по разу заменить гонщиков команды — монегаска Шарля Леклера и испанца Карлоса Сайнса.

"В нашем случае это будет Роберт Шварцман, он проедет две первые тренировки за нас, но мы не решили, на каких этапах это будет", — сказал Мекис.