В Совфеде заявили, что Блинкен из-за страха не хочет признавать РФ "спонсором терроризма"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен боится брать на себя ответственность за признание России спонсором терроризма, поэтому и сопротивляется призывам Конгресса. Об этом заявил в беседе с Лайфом член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Он объективно понимает, что Россия не является спонсором терроризма, и прекрасно знает, что Россия во все времена боролась с терроризмом. <...> Он этого не желает делать, то есть не хочет брать на себя ответственность за такое абсолютно неправильное решение", — сказал сенатор.

По его словам, Блинкен должен понимать, что даже принятие подобного решения не сможет скрыть тот факт, что настоящим спонсором терроризма являются США. Всё-таки именно Америка создала главные международные организации "Аль-Каида"* и ИГИЛ*. Кроме того, у Вашингтона нет никаких аргументов против России, поэтому и появилось решение признать РФ спонсором терроризма. Но всё равно резолюция не будет иметь никакой силы до тех пор, пока это решение не будет принято Госдепом, заключил Цеков.