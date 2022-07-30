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30 июля, 11:43

В Совфеде заявили, что Блинкен из-за страха не хочет признавать РФ "спонсором терроризма"

Сенатор Цеков: Блинкен не хочет брать ответственность за признание РФ спонсором терроризма

Государственный секретарь США Энтони Блинкен боится брать на себя ответственность за признание России спонсором терроризма, поэтому и сопротивляется призывам Конгресса. Об этом заявил в беседе с Лайфом член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Он объективно понимает, что Россия не является спонсором терроризма, и прекрасно знает, что Россия во все времена боролась с терроризмом. <...> Он этого не желает делать, то есть не хочет брать на себя ответственность за такое абсолютно неправильное решение", — сказал сенатор.

По его словам, Блинкен должен понимать, что даже принятие подобного решения не сможет скрыть тот факт, что настоящим спонсором терроризма являются США. Всё-таки именно Америка создала главные международные организации "Аль-Каида"* и ИГИЛ*. Кроме того, у Вашингтона нет никаких аргументов против России, поэтому и появилось решение признать РФ спонсором терроризма. Но всё равно резолюция не будет иметь никакой силы до тех пор, пока это решение не будет принято Госдепом, заключил Цеков.

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Напомним, Сенат в США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. В документе отдельно прописано, что "ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление Вооружённых сил США в военные действия". При этом Энтони Блинкен сопротивляется призывам Конгресса признать Россию спонсором терроризма. В противном случае ему придётся вводить санкции против своих союзников, ведущих бизнес с Москвой.

* Запрещённые в России террористические организации.

Обложка ©

ТАСС / AP / Andrew Harnik

Кристина Шайдуллина

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