Сенат США принял абсурдную резолюцию, объявляющую Россию спонсором терроризма

Сенат в США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Об этом сообщили в четверг на сайте американского Конгресса.

Резолюция является необязательной к исполнению. В документе отдельно прописано, что "ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление Вооружённых сил США в военные действия".