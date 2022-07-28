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28 июля, 11:03

Сенат США принял абсурдную резолюцию, объявляющую Россию спонсором терроризма

В Сенате США приняли резолюцию о включении РФ в список стран – спонсоров терроризма

Сенат в США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Об этом сообщили в четверг на сайте американского Конгресса.

Резолюция является необязательной к исполнению. В документе отдельно прописано, что "ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление Вооружённых сил США в военные действия".

Ранее издание Politico сообщило, что в США в любом случае признали бы Россию спонсором терроризм — либо через Конгресс, либо через Госдеп. О такой услуге президент Украины Владимир Зеленский попросил Джо Байдена ещё в апреле. В Госдуме сочли это предложение бредом сумасшедшего, а в Кремле констатировали, что в настоящее время трудно сделать что-то ещё, что ещё больше испортило бы отношения России и США.

Эксперты считают, что от признания России "спонсором терроризма" будет хуже Западу

Эксперты считают, что от признания России "спонсором терроризма" будет хуже Западу

Напомним, что в России уже изучаются варианты "зеркального ответа" на навешанный на подачи Киева ярлык. Так, на днях "Справедливая Россия – За правду" внесла в Правительство РФ законопроект о признании Украины террористическим государством. По словам лидера партии Сергея Миронова, действия ВСУ в Донбассе и на приграничных территориях с Россией имеют все признаки терактов.

Обложка ©

unsplash.com / Ian Hutchinson

Алексей Берковиц
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