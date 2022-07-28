Сенат США принял абсурдную резолюцию, объявляющую Россию спонсором терроризма
В Сенате США приняли резолюцию о включении РФ в список стран – спонсоров терроризма
Сенат в США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Об этом сообщили в четверг на сайте американского Конгресса.
Резолюция является необязательной к исполнению. В документе отдельно прописано, что "ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление Вооружённых сил США в военные действия".
Ранее издание Politico сообщило, что в США в любом случае признали бы Россию спонсором терроризм — либо через Конгресс, либо через Госдеп. О такой услуге президент Украины Владимир Зеленский попросил Джо Байдена ещё в апреле. В Госдуме сочли это предложение бредом сумасшедшего, а в Кремле констатировали, что в настоящее время трудно сделать что-то ещё, что ещё больше испортило бы отношения России и США.
Напомним, что в России уже изучаются варианты "зеркального ответа" на навешанный на подачи Киева ярлык. Так, на днях "Справедливая Россия – За правду" внесла в Правительство РФ законопроект о признании Украины террористическим государством. По словам лидера партии Сергея Миронова, действия ВСУ в Донбассе и на приграничных территориях с Россией имеют все признаки терактов.